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Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08
Пропонуємо до обговорення:
З початку року в області в середньому вже використовували на оновлення місцевих доріг 30% асигнувань, але є регіони, де цей показник становить лише 5-10%.
Дивися повний текст Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на оновлення місцевих доріг
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08
Чекають відкати. Звільнити керівництво поки з одного регіону і піде робота,
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bklochok
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Diman
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