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Виплати членам наглядової ради ПриватБанку за рік зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року винагороди членам наглядової ради державного ПриватБанку зросли в порівнянні з 2018-м майже на 36% - до 167 млн грн, повідомив банк у своїй річній фінансовій звітності.
Дивися повний текст Виплати членам наглядової ради ПриватБанку за рік зросли на третину
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:19
Наглядові ради взагалі не потрібні,необхідео іх ліквідувати. Достатньо керівництва і правоохоронних органів
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