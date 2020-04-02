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Виплати членам наглядової ради
ПриватБанку за рік зросли...

Виплати членам наглядової ради ПриватБанку за рік зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:19

Виплати членам наглядової ради ПриватБанку за рік зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року винагороди членам наглядової ради державного ПриватБанку зросли в порівнянні з 2018-м майже на 36% - до 167 млн ​​грн, повідомив банк у своїй річній фінансовій звітності.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:19

Наглядові ради взагалі не потрібні,необхідео іх ліквідувати. Достатньо керівництва і правоохоронних органів
bklochok
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