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В Європі газ із Росії встановив новий антирекорд:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ у Європі встановили новий антирекорд: в четвер вони впали відразу на 19% - з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.
Дивися повний текст В Європі газ із Росії встановив новий антирекорд: продають зі збитками
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R2
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:14
Отлично. Многоходовочки пуйла.
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kovka_pod_zakaz
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:56
45 usd + 20 % НДС = 54 usd или 1512 грн за 1000 кубов. Когда нафтогаз анонсирует снижение До 4680 грн для начеления и говорит, что он на грани рентабельности он СИЛЬНО БРЕШИТ и кладет еще 3000 грн себе в карман за каждые за 1000 кубов....
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elman
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11
Скоріше шведи постраждають
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svyatoslav_hromyak
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