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Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43
Пропонуємо до обговорення:
За зниження іпотечних ставок заплатять або вкладники, або держава.
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
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R2
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43
"Под 5% беру, под 10% выдаю, вот на эти два процента и живу" (с)
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Honey
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15
За клоунов проголосовали, берите депозит по 2% и ипотеку под 10%
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proftpd66
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