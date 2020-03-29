За зниження іпотечних ставок заплатять або вкладники, або держава.
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43
Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
Додано: Суб 23 тра, 2020 08:54
под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:10
Если больше 5% предлагать никто не будет, то и под 5% понесут. Кто-то, конечно, предпочтет вложиться в недвижимость, кто-то будет держать деньги дома или в банковской ячейке, но основная масса повозмущается низкой ставкой, а потом пойдет выбирать - где ставка не 4.6%, а целых 4.8%
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:25
А шо у банков оказывается денег то нету?
И они наши бабки под процент загоняют ?
Вообще обнаглели!
Даже под 15% сейчас ни копейки не понесу, МВФ не даёт ,я что богаче МВФ?
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