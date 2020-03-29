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Для іпотеки під 10%
потрібні депозити під 5%

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%

Пропонуємо до обговорення:
За зниження іпотечних ставок заплатять або вкладники, або держава.

Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43

"Под 5% беру, под 10% выдаю, вот на эти два процента и живу" (с)
Honey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15

За клоунов проголосовали, берите депозит по 2% и ипотеку под 10%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:54

под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:10

  Nikolasha написав:под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!


Если больше 5% предлагать никто не будет, то и под 5% понесут. Кто-то, конечно, предпочтет вложиться в недвижимость, кто-то будет держать деньги дома или в банковской ячейке, но основная масса повозмущается низкой ставкой, а потом пойдет выбирать - где ставка не 4.6%, а целых 4.8%
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:25

А шо у банков оказывается денег то нету?
И они наши бабки под процент загоняют ?
Вообще обнаглели!
Даже под 15% сейчас ни копейки не понесу, МВФ не даёт ,я что богаче МВФ?
straponesa
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