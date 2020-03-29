RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для іпотеки під 10%
потрібні депозити під 5%

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%

Пропонуємо до обговорення:
За зниження іпотечних ставок заплатять або вкладники, або держава.

Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43

"Под 5% беру, под 10% выдаю, вот на эти два процента и живу" (с)
Honey
 
Повідомлень: 27
З нами з: 02.04.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15

За клоунов проголосовали, берите депозит по 2% и ипотеку под 10%
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2886
З нами з: 22.12.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:54

под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!
Nikolasha
 
Повідомлень: 16
З нами з: 30.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:10

  Nikolasha написав:под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!


Если больше 5% предлагать никто не будет, то и под 5% понесут. Кто-то, конечно, предпочтет вложиться в недвижимость, кто-то будет держать деньги дома или в банковской ячейке, но основная масса повозмущается низкой ставкой, а потом пойдет выбирать - где ставка не 4.6%, а целых 4.8%
PasserBy
 
Повідомлень: 276
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:32

Щоб працювала іпотека, потрібні чіткі правила - не заплатив декілька платежів і досвідос, манатки з вікна і квартира з аукціону.
Rainbow
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:14

Некоторые банки в Украине уже давно берут депозиты под такие проценты.
Но кредиты выдают "как все"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11428
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6823 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:51

а смысл тогда держать в банках в гривне? При 5% на гривну да ещё и с налогами и при 12% инфляции проще и выгоднее перевести всё в доллар.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 24 тра, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 26.02.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:52

Re: Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%

Ага, сначала (с конца 2019 года) резко снижаем депозитные ставки. Затем я читаю новость "банки повысили кредитные ставки для населения", но депозитные ставки никто и не думает повышать. Кидалово-с, господа!
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:55

  Вкладчик1234 написав:Некоторые банки в Украине уже давно берут депозиты под такие проценты.
Но кредиты выдают "как все"


да, в укрсибе депозиты по 5%, но разве там ктото держит депозиты? Скорее в этих банках возможность открыть депозит просто для галочки. :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 26.02.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%
R2 » Пон 27 кві, 2020 20:11
3 510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 20:52
redmax11
У березні населення масово відкривало валютні депозити
R2 » Пон 13 кві, 2020 10:38
6 1039
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 21:41
tigr-uu
Населення не поспішає знімати депозити 1, 2
R2 » Нед 29 бер, 2020 09:22
13 2252
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 22:55
Nazarkino

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.