За зниження іпотечних ставок заплатять або вкладники, або держава.
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:43
Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%.
Додано: Суб 23 тра, 2020 08:54
под 5% мой депозит дома будет лежать в долларах! а банк пусть свои деньги даёт!
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:10
Если больше 5% предлагать никто не будет, то и под 5% понесут. Кто-то, конечно, предпочтет вложиться в недвижимость, кто-то будет держать деньги дома или в банковской ячейке, но основная масса повозмущается низкой ставкой, а потом пойдет выбирать - где ставка не 4.6%, а целых 4.8%
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:32
Щоб працювала іпотека, потрібні чіткі правила - не заплатив декілька платежів і досвідос, манатки з вікна і квартира з аукціону.
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:14
Некоторые банки в Украине уже давно берут депозиты под такие проценты.
Но кредиты выдают "как все"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:51
а смысл тогда держать в банках в гривне? При 5% на гривну да ещё и с налогами и при 12% инфляции проще и выгоднее перевести всё в доллар.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 24 тра, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:52
Re: Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
Ага, сначала (с конца 2019 года) резко снижаем депозитные ставки. Затем я читаю новость "банки повысили кредитные ставки для населения", но депозитные ставки никто и не думает повышать. Кидалово-с, господа!
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:55
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