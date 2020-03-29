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Для іпотеки під 10%
потрібні депозити під 5%

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:04

Ну уже депозиты 9-10 %, скоро и до 5 опустят. И люди никуда не денутся, всё равно понесут деньги и под 5 %.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 04:44

Под 5% в гривен на депозит понесут только невменяемые
yukhouse
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