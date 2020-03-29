Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 01:04
Ну уже депозиты 9-10 %, скоро и до 5 опустят. И люди никуда не денутся, всё равно понесут деньги и под 5 %.
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:57
Даже в самый разгар коронакризиса, когда ощад и приват с потугами отдавали долларовые депозиты - они дружненько скинули ставки. В нормальной ситуации про росте рисков ставки должны увеличиваться. Но у нас государство держит большую часть БС (Ощад, Приват, Укргаз и Укрэксим) держат 60-70% БС, поэтому могут творить что захотят.
Додано: Нед 24 тра, 2020 09:38
Так так и должно быть, инвестор не в банк побежит на депозит, а начнет вкладывать в экономику там где доходность выше
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:35
а экономика где доходность выше и риски меньше - за границей, поэтому будут переводить в валюту и выводить за границу, как результат - огромная инфляция и убегающие инвесторы.
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