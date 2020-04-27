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Для іпотеки під 10%
потрібні депозити під 5%

Для іпотеки під 10% потрібні депозити під 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:04

Ну уже депозиты 9-10 %, скоро и до 5 опустят. И люди никуда не денутся, всё равно понесут деньги и под 5 %.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:57

  Sanyok77 написав:Ага, сначала (с конца 2019 года) резко снижаем депозитные ставки. Затем я читаю новость "банки повысили кредитные ставки для населения", но депозитные ставки никто и не думает повышать. Кидалово-с, господа!

Даже в самый разгар коронакризиса, когда ощад и приват с потугами отдавали долларовые депозиты - они дружненько скинули ставки. В нормальной ситуации про росте рисков ставки должны увеличиваться. Но у нас государство держит большую часть БС (Ощад, Приват, Укргаз и Укрэксим) держат 60-70% БС, поэтому могут творить что захотят.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:38

Так так и должно быть, инвестор не в банк побежит на депозит, а начнет вкладывать в экономику там где доходность выше
finuser306
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:35

  finuser306 написав:Так так и должно быть, инвестор не в банк побежит на депозит, а начнет вкладывать в экономику там где доходность выше


а экономика где доходность выше и риски меньше - за границей, поэтому будут переводить в валюту и выводить за границу, как результат - огромная инфляция и убегающие инвесторы.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:14

В наших условиях 5% - это отрицательная ставка, как в Европе. В Германии попробовали - народ дружно ответил на такое хамство. Давайте и мы на те же "грабли" наступим)))
sveneld83
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  #<12
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