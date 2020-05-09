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Компанію - власницю TikTok
оцінили у понад $100 млрд

Компанію - власницю TikTok оцінили у понад $100 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 07:15

Компанію - власницю TikTok оцінили у понад $100 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Оцінка китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok, зросла як мінімум на третину і перевищила $100 млрд.

Дивися повний текст Компанію - власницю TikTok оцінили у понад $100 млрд.
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