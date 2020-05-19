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Транспорт незабаром запустять,
але проїзд сильно подорожчає

Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:02

Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає

Пропонуємо до обговорення:
Експерти кажуть, що автобусне сполучення буде коштувати вдвічі більше, а залізничне - стільки ж

Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає.
R2
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Реформа №1 - "Подорожать"
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:04

Re: Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорож

Отменили пенсам бесплатный проезд это раз.. падение цен на топливо на 20% в среднем это два...то есть одно компенсирует другое. Не нравиться валите нафиг со своими перевозками.. есть коммунальный транспорт... кому реально надо то поедет а пенсам и школоте гонять по всему городу меньше поводов будет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:40

  Джон написав:Отменили пенсам бесплатный проезд это раз..

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shapo
 
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