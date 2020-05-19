Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст З початку року за \"зеленим тарифом\" сплачено майже 6 мільярдів гривень.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 09:26
З початку року за "зеленим тарифом" сплачено майже 6...
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Дивися повний текст З початку року за \"зеленим тарифом\" сплачено майже 6 мільярдів гривень.
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