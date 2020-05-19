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З початку року за "зеленим тарифом" сплачено майже 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст З початку року за \"зеленим тарифом\" сплачено майже 6 мільярдів гривень
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Додано: Суб 23 тра, 2020 09:26
И ржавый вас благодарит! А остальные кому должны ненавидят!
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straponesa
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:22
Долгов за май ещё в принципе не может быть. Меся не закончился.
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vladlutsiv
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