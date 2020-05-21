Населення України стало менше купувати валюти через зниження психологічного фактору. Також зміцненню гривні допомогли зниження імпорту енергоносіїв та машинобудівної продукції.
Дивися повний текст Аналітики назвали причини для зміцнення гривні.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06
Аналітики назвали причини для зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики назвали причини для зміцнення гривні.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06
Аналитики то назвали..... Но убитый енот животное настырное.... Курс растет)))
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:12
В каком извиняюсь месте "аналитики" увидели "укрепление" гривны?
С таким нац банком какое укрепление там можно увидеть?
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