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Аналітики назвали причини
для зміцнення гривні

Аналітики назвали причини для зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06

Аналітики назвали причини для зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Населення України стало менше купувати валюти через зниження психологічного фактору. Також зміцненню гривні допомогли зниження імпорту енергоносіїв та машинобудівної продукції.

Дивися повний текст Аналітики назвали причини для зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06

Аналитики то назвали..... Но убитый енот животное настырное.... Курс растет)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:12

В каком извиняюсь месте "аналитики" увидели "укрепление" гривны?

С таким нац банком какое укрепление там можно увидеть?
demon0983886848
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