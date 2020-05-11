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Рівень довіри українців
до Нацбанку (опитування)

Рівень довіри українців до Нацбанку (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:09

Рівень довіри українців до Нацбанку (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Рівень довіри населення до НБУ, порівняно із минулими показниками, поступово зростає.

Дивися повний текст Рівень довіри українців до Нацбанку (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:09

Какое может быть доверие вообще? Шутки шутить изволите? :)
demon0983886848
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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