Рівень довіри населення до НБУ, порівняно із минулими показниками, поступово зростає.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:09
Рівень довіри українців до Нацбанку (опитування)
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Дивися повний текст Рівень довіри українців до Нацбанку (опитування).
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