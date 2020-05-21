RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Біткойн по $75 тисяч та інвестиції
в дорогоцінні метали:...

Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22

Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...

Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" американський бізнесмен Роберт Кіосакі вважає, що некомпетентність ФРС вбиває економіку США, тому ціна біткоіни за три роки зросте до $ 75 тисяч, повідомляє ForkLog.

Дивися повний текст Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали: Кійосакі передрікає смерть долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88368
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22

Проходили уже. Нефиг нам парить.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:30

Сколько ему заплатили за это?
Rainbow
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 20 тра, 2020 12:45
37 2682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 09:15
vetka
Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику 1, 2, 3
R2 » Сер 13 тра, 2020 10:12
22 790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 15:35
Mosk
Uber скоротить близько 4 тисяч працівників
R2 » П'ят 08 тра, 2020 00:28
1 267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 00:28
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.