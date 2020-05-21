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Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" американський бізнесмен Роберт Кіосакі вважає, що некомпетентність ФРС вбиває економіку США, тому ціна біткоіни за три роки зросте до $ 75 тисяч, повідомляє ForkLog.
Дивися повний текст Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали: Кійосакі передрікає смерть долара
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R2
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22
Проходили уже. Нефиг нам парить.
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p_a_l
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:30
Сколько ему заплатили за это?
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Rainbow
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