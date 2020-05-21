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Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" американський бізнесмен Роберт Кіосакі вважає, що некомпетентність ФРС вбиває економіку США, тому ціна біткоіни за три роки зросте до $ 75 тисяч, повідомляє ForkLog.
Дивися повний текст Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали: Кійосакі передрікає смерть долара
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R2
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:30
Сколько ему заплатили за это?
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Rainbow
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35
Нада брать! )))
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15
металлы - понятно, доллар ......., а вот нолики в сети .... - это как то не смешно и хлебушка на него не купишь. Не говоря о чем то другом.
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Галина441
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:26
Треба пруф подивиться. Може він такого й не говорив
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kongmaks
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:04
Я не фанат биткоина, НО! Отписавшиеся выше, проживите без ноликов и сети неделю. То бишь никаких транзакций, никаких новостей и Ютуба, никаких тиктоков и Инстаграма одну несчастную неделю. Ведь эти все вещи - единички и нолики, не более
)
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dimo_0n
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