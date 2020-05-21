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Біткойн по $75 тисяч та інвестиції
в дорогоцінні метали:...

Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:22

Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали:...

Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" американський бізнесмен Роберт Кіосакі вважає, що некомпетентність ФРС вбиває економіку США, тому ціна біткоіни за три роки зросте до $ 75 тисяч, повідомляє ForkLog.

Дивися повний текст Біткойн по $75 тисяч та інвестиції в дорогоцінні метали: Кійосакі передрікає смерть долара.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:30

Сколько ему заплатили за это?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35

Нада брать! )))
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:15

металлы - понятно, доллар ......., а вот нолики в сети .... - это как то не смешно и хлебушка на него не купишь. Не говоря о чем то другом.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:26

Треба пруф подивиться. Може він такого й не говорив
kongmaks
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:04

Я не фанат биткоина, НО! Отписавшиеся выше, проживите без ноликов и сети неделю. То бишь никаких транзакций, никаких новостей и Ютуба, никаких тиктоков и Инстаграма одну несчастную неделю. Ведь эти все вещи - единички и нолики, не более :))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:51

  dimo_0n написав:Я не фанат биткоина, НО! Отписавшиеся выше, проживите без ноликов и сети неделю. То бишь никаких транзакций, никаких новостей и Ютуба, никаких тиктоков и Инстаграма одну несчастную неделю. Ведь эти все вещи - единички и нолики, не более :))

Думаю, что 99,999% транзакций в биткоине имеют одну цель: купить, чтобы потом впарить другому лоху подороже. Реальной ценности, кроме как для черного рынка, никакой. Сравнивайте биткоин с активами и деньгами, а не с контентом ютуба.
Gastarbaiter
 
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