Видання freelancehunt.com представило статистику найбільш затребуваних професій на фрілансі за 2019 рік.
Дивися повний текст Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:34
Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)
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Дивися повний текст Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка).
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