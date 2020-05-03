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Топ-10 найбільш затребуваних
фріланс-професій (інфографіка)

Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:34

Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Видання freelancehunt.com представило статистику найбільш затребуваних професій на фрілансі за 2019 рік.

Дивися повний текст Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка).
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