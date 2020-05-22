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Кличко відреагував на підвищення
тарифів на холодну воду

Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:29

Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада виключає можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:29

Чем хуже качество воды тем дороже. Трубы б***ь когда менять будете?
bazaroof
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