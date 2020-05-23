Київська влада виключає можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення.
Дивися повний текст Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:29
Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:21
Re: Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду
по риторике Кличка видно, что он уже активно к выборам готовится.
вангую, что появятся и новые фейки о его конкурентах.
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