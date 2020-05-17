Станції столичного метро в разі скупчення пасажирів будуть повністю або частково закривати на вхід.
Дивися повний текст Киянам розповіли, кого не пустять в метро після відновлення работи.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:28
Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...
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Дивися повний текст Киянам розповіли, кого не пустять в метро після відновлення работи.
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:28
В Варшаве метро не закрывали и температуру на входе никто не мерял , что опять за фантазии в Украине .
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