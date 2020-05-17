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Киянам розповіли, кого не
пустять в метро після...

Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:28

Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...

Пропонуємо до обговорення:
Станції столичного метро в разі скупчення пасажирів будуть повністю або частково закривати на вхід.

Дивися повний текст Киянам розповіли, кого не пустять в метро після відновлення работи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:28

В Варшаве метро не закрывали и температуру на входе никто не мерял , что опять за фантазии в Украине .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:37

никаких фантазий, просто когда отморозкам власть в руки попадает, получается Шмигаль.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:58

  demon0983886848 написав:никаких фантазий, просто когда отморозкам власть в руки попадает, получается Шмигаль.

иди волонтером в Александровскую больницу, тебя корона не возьмет, ведь ее нет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 04:39

demon0983886848....да, давай, Дункан Маклауд, докажи что ты не трепло и не ссыкло. Вперед волонтёром в Александровскую....да что там волонтёром, давай за бабки, но только без диванного героизма
yukhouse
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