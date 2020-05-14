Під час карантину, який вдарив по ринку праці, ЮНІСЕФ з'ясував, скільки українців провели його в самих некомфортних умовах.
Дивися повний текст Третина українців живуть у місті без гарячої води (інфографіка).
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:57
Третина українців живуть у місті без гарячої води...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців живуть у місті без гарячої води (інфографіка).
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:01
Мається на увазі немає центрального постачання гарячої води, чи якщо є, скажімо, електричний водонагрівач, вважається, що є?
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