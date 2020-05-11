Під час карантину, який вдарив по ринку праці, ЮНІСЕФ з'ясував, скільки українців провели його в самих некомфортних умовах.
Дивися повний текст Третина українців живуть у місті без гарячої води (інфографіка).
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:57
Третина українців живуть у місті без гарячої води...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців живуть у місті без гарячої води (інфографіка).
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:57
я взагалі відключив централізоване гаряче водопостачання і вам раджу ;)
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:01
Мається на увазі немає центрального постачання гарячої води, чи якщо є, скажімо, електричний водонагрівач, вважається, що є?
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:44
Читати повністю статю треба
Так, не мають 43,8% – туалету всередині житла сімей з дітьми в сільській місцевості.
Який бойлер якщо туалету немає.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53
При населении Украины примерно в 35 млн человек и сельском населении в 30%, получаем что примерно 4-5 млн не имеют туалета внутри дома/квартиры.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08
Re: Третина українців живуть у місті без гарячої води...
Я прочитав повністю і загалом цифри дещо розрізнені, до цифри туалетів всередині житла у мене запитань немає. Мене цікавить цифра гаряче водопостачання у великих і маленьких містах. Як оцінюється наявність гарячого водопостачання, за наявністю центрального гарячого водопостачання, чи якщо немає центрального, але є індивідуальний водонагрівач, вважається, що є гаряче водопостачання?
Додано: Пон 25 тра, 2020 03:52
0mage0, индивидуальный нагреватель странновато называть снабжением. Воду можно и в лесу на костре вскипятить. Вряд ли это в статистику включали. Ну а центральное... В таком немаленьком городе, как Одесса, оно для галочки уже довольно давно (да и даже в хорошие времена было только в отопительный сезон). Уже даже водоканал признал, что его нет, и разрешил не поверять счётчики на этой трубе. Весь город живёт на индивидуальных бойлерах (в новых комплексах - на котельных самого комплекса) и счастлив. Но формально труба есть. Как такой вариант виден в статистике - ХЗ.
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