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Третина українців живуть у
місті без гарячої води...

Третина українців живуть у місті без гарячої води...
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:57

Третина українців живуть у місті без гарячої води...

Пропонуємо до обговорення:
Під час карантину, який вдарив по ринку праці, ЮНІСЕФ з'ясував, скільки українців провели його в самих некомфортних умовах.

Дивися повний текст Третина українців живуть у місті без гарячої води (інфографіка).
R2
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я взагалі відключив централізоване гаряче водопостачання і вам раджу ;)
oleg_mishyn
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:01

Мається на увазі немає центрального постачання гарячої води, чи якщо є, скажімо, електричний водонагрівач, вважається, що є?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:44

Читати повністю статю треба
Так, не мають 43,8% – туалету всередині житла сімей з дітьми в сільській місцевості.
Який бойлер якщо туалету немає.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53

  pogorelets написав:Читати повністю статю треба
Так, не мають 43,8% – туалету всередині житла сімей з дітьми в сільській місцевості.
Який бойлер якщо туалету немає.


При населении Украины примерно в 35 млн человек и сельском населении в 30%, получаем что примерно 4-5 млн не имеют туалета внутри дома/квартиры.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08

Re: Третина українців живуть у місті без гарячої води...

  pogorelets написав:Читати повністю статю треба
Так, не мають 43,8% – туалету всередині житла сімей з дітьми в сільській місцевості.
Який бойлер якщо туалету немає.
Я прочитав повністю і загалом цифри дещо розрізнені, до цифри туалетів всередині житла у мене запитань немає. Мене цікавить цифра гаряче водопостачання у великих і маленьких містах. Як оцінюється наявність гарячого водопостачання, за наявністю центрального гарячого водопостачання, чи якщо немає центрального, але є індивідуальний водонагрівач, вважається, що є гаряче водопостачання?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:52

0mage0, индивидуальный нагреватель странновато называть снабжением. Воду можно и в лесу на костре вскипятить. Вряд ли это в статистику включали. Ну а центральное... В таком немаленьком городе, как Одесса, оно для галочки уже довольно давно (да и даже в хорошие времена было только в отопительный сезон). Уже даже водоканал признал, что его нет, и разрешил не поверять счётчики на этой трубе. Весь город живёт на индивидуальных бойлерах (в новых комплексах - на котельных самого комплекса) и счастлив. Но формально труба есть. Как такой вариант виден в статистике - ХЗ.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:06

  moveton написав:0mage0 , індивідуальний нагрівач дивно називати постачанням. Воду можна і в лісі на багатті закип'ятити. Навряд чи це в статистику включали. Ну а центральне ... В такому немаленькому місті, як Одеса, воно для галочки вже досить давно (та й навіть в хороші часи було тільки в опалювальний сезон). Уже навіть водоканал визнав, що його немає, і дозволив не повіряти лічильники на цій трубі. Все місто живе на індивідуальних бойлерах (в нових комплексах - на котельних самого комплексу) і щасливий. Але формально труба є. Як такий варіант видно в статистиці - ХЗ.

Ну так, такий варіант мені теж відомий. Коли нібито є, але по факту користуватися неможливо. Власне, я вважав, що у більшості міст ситуація така, що або ГВП немає офіційно, або по факту немає. Тому ці цифри з дослідження я спочатку сприйняв як кількість людей, у яких по факту немає гарячої води в крані, центральної чи з індивідуального водонагрівача.
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