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Кількість бідних в Україні
різко збільшиться - ЮНІСЕФ

Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:33

Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ

Пропонуємо до обговорення:
Більше 6 мільйонів чоловік в Україні можуть опинитися за межею бідності через соціально-економічної кризи, викликаного COVID-19.

Дивися повний текст Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:33

https://patrioty.org.ua/society/khity-t ... 28982.html

"Зеленский сказал, что 250$ - это маленькая зарплата, но не является бедностью.Желаю Зеленскому, его друзьям, партнерам и всей "прислуге" из ВР всю жизнь так не бедствовать и жить на 250$ в месяц", - пише у своєму блозі Борислав Береза, передають Патріоти України, і продовжує:

Люди выбирали президента, который разрушит олмгархическую систему, а получили Зеленского, который стал частью олигархической модели управления Украины. И ему нравится быть этой частью. Многие начали прозревать. Не все, но многие. А осенью начнется отрезвление. Болезненное и мучительное. Но в жизни за все надо платить. И за свой ошибочный выбор президента тоже".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:16

Реальная печаль.... с такими законами что они предлагают.... Обогащением простых людей не пахнет. Согласен с предыдущим комментарием... Осенью нас ждут волнения в стране. Итак Порох и Ко обворовали - так и тут пытаются всех обделать. Но люди уже не те и всё видят.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:22

  anton_gms написав:Реальная печаль.... с такими законами что они предлагают.... Обогащением простых людей не пахнет. Согласен с предыдущим комментарием... Осенью нас ждут волнения в стране. Итак Порох и Ко обворовали - так и тут пытаются всех обделать. Но люди уже не те и всё видят.

Люди не те, люди просто уезжают, чтобы не просидеть в дерьме всю жизнь, если уже просидели часть.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39

Вы там передали ЮНИСЕФ, что 5000 грн это еще хорошая зарплата?
Может они не знают что у нас все тут просто шикарно. Так шикарно, что аж 75% и 15 см.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:41

  ruvex написав:
  anton_gms написав:Реальная печаль.... с такими законами что они предлагают.... Обогащением простых людей не пахнет. Согласен с предыдущим комментарием... Осенью нас ждут волнения в стране. Итак Порох и Ко обворовали - так и тут пытаются всех обделать. Но люди уже не те и всё видят.

Люди не те, люди просто уезжают, чтобы не просидеть в дерьме всю жизнь, если уже просидели часть.

Если бы давали гражданство в Польшах и Чехиях, то от сюда свалили бы все кто хоть как то может передвигаться.
Я тоже думаю, может во Львове квартирку прикупить. Чую будет грандиозный шухер. Рвать на клочья будут нашу неньку. Все чего то хотят и волнуются на западной границе. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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