Більше 6 мільйонів чоловік в Україні можуть опинитися за межею бідності через соціально-економічної кризи, викликаного COVID-19.
Дивися повний текст Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:33
Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ
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Дивися повний текст Кількість бідних в Україні різко збільшиться - ЮНІСЕФ.
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:33
"Зеленский сказал, что 250$ - это маленькая зарплата, но не является бедностью.Желаю Зеленскому, его друзьям, партнерам и всей "прислуге" из ВР всю жизнь так не бедствовать и жить на 250$ в месяц", - пише у своєму блозі Борислав Береза, передають Патріоти України, і продовжує:
Люди выбирали президента, который разрушит олмгархическую систему, а получили Зеленского, который стал частью олигархической модели управления Украины. И ему нравится быть этой частью. Многие начали прозревать. Не все, но многие. А осенью начнется отрезвление. Болезненное и мучительное. Но в жизни за все надо платить. И за свой ошибочный выбор президента тоже".
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:16
Реальная печаль.... с такими законами что они предлагают.... Обогащением простых людей не пахнет. Согласен с предыдущим комментарием... Осенью нас ждут волнения в стране. Итак Порох и Ко обворовали - так и тут пытаются всех обделать. Но люди уже не те и всё видят.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39
Вы там передали ЮНИСЕФ, что 5000 грн это еще хорошая зарплата?
Может они не знают что у нас все тут просто шикарно. Так шикарно, что аж 75% и 15 см.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:49
Наша невестка из Канады работает простым учителем, получает 200 $ в день. Если я ей передам слова Зеленского, что зарплата 250 $ это вообще шикарно - она просто рассмеётся.
Додано: Нед 24 тра, 2020 01:28
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:43
зеленський закінчений брехун та покидьок ...його слова та обіцянки не варті собачих какашек..влада жирує- народ ніщає..тотальне злодійство і тупий дебілізм реформаторів..гончарукове sorosyathe brdo -це злодії та олігофрени у економічному сенсі
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:43
Решили свое неумение, нежелание поднимать экономику прикрыть коронавирусом
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