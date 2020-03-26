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Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ЦТС".
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R2
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:11
И стоить он будет 100000 грн, без скидки, со скидкой 50000...
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papchik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:13
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papchik
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