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Windrose запроваджує
проїзний квиток на авіарейси

Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:11

Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ЦТС".

Дивися повний текст Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:11

И стоить он будет 100000 грн, без скидки, со скидкой 50000...
papchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:13

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papchik
 
Повідомлень: 204
З нами з: 17.03.11
Подякував: 134 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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