Про це повідомляє "ЦТС".
Дивися повний текст Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:11
Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси
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Дивися повний текст Windrose запроваджує проїзний квиток на авіарейси.
Додано: Нед 24 тра, 2020 13:29
Похоже на то, что готовят компанию к банкротству.Помню перед банкротством Аэросвита предлагали купить мили раз в пять дешевле. По моим подсчётам выходило, что эти мили можно было бы поменять на билет Киев-Нью Йорк-Киев за эквивалент 200 долларов. Естественно, когда Аэросвит ушёл от нас-все мили сгорели т.к. "не были эквивалентом денег, не подлежали обмену на деньги и не имели никакой ценности" согласно правилам программы Меридиан.
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