RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volvo почала обмежувати
швидкість усіх своїх нових...

Volvo почала обмежувати швидкість усіх своїх нових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:55

Volvo почала обмежувати швидкість усіх своїх нових...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo почала обмежувати швидкість всіх своїх нових автомобілів на позначці 180 км/год. Досі максимальна швидкість сучасних моделей шведського бренду становила від 190 км/год до 250 км/год.

Дивися повний текст Volvo почала обмежувати швидкість усіх своїх нових автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:56

Мне вот интересно, а зачем изначально делать высокую скорость?
Ну вот покупаю я автомобиль для езды по городу, возможно "семейный" и универсал. Зачем там 150-160, 180 км/ч и выше? Мне и 120 км/ч с головой будет!
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий...
R2 » Чет 21 тра, 2020 07:46
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 07:46
Джон
IKEA почала роботу на українському ринку та запустила...
R2 » Чет 14 тра, 2020 16:21
2 321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 20:37
vlavicsh77
Реєстрації нових ФОПів та кількість вакансій почали...
R2 » Вів 05 тра, 2020 20:29
1 297
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 20:29
bazaroof

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.