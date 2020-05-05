|
|
|
Volvo почала обмежувати швидкість усіх своїх нових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:55
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo почала обмежувати швидкість всіх своїх нових автомобілів на позначці 180 км/год. Досі максимальна швидкість сучасних моделей шведського бренду становила від 190 км/год до 250 км/год.
Дивися повний текст Volvo почала обмежувати швидкість усіх своїх нових автомобілів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88381
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:56
Мне вот интересно, а зачем изначально делать высокую скорость?
Ну вот покупаю я автомобиль для езды по городу, возможно "семейный" и универсал. Зачем там 150-160, 180 км/ч и выше? Мне и 120 км/ч с головой будет!
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:45
Sanyok77
Максимальную скорость не создают, она следствие мощности двигателя, предельных оборотов и коробки передач.
А вот мощность двигателя, конечно, важна, и их стараются делать мощнее и эффективнее. При этом как следствие - увеличивается максимальная скорость, которую и собираются ограничивать искусственно.
-
alexander_khirhyalan
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:40
Тобто для дружини «максималку» можна буде зробити ще меншою.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|