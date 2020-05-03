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Україна може недоотримати
від заробітчан $6 млрд

Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:57

Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд

Пропонуємо до обговорення:
При цьому реальні цифри можуть бути ще більше, кажуть банкіри.

Дивися повний текст Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:57

Это 100 % зрада со стороны заробитчан, как они так могут кидать государство? )
yalta1965
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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