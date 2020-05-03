При цьому реальні цифри можуть бути ще більше, кажуть банкіри.
Дивися повний текст Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:57
Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:57
Это 100 % зрада со стороны заробитчан, как они так могут кидать государство? )
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:36
Срочно обложить их налогом за "невыезд на зароботки"
Теперь уже точно не вернусь
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