Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.
Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
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Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
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