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Які сфери бізнесу в Україні
найприбутковіші для...

Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33

Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.

Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
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