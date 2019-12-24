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Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.
Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка)
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
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KULANDALE
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:19
KULANDALE написав:
IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
так это не украинские сферы, человек же за границей работает
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Амвросий
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