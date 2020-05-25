Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.
Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:19
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:08
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:27
Re: Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
Самая прибыльная отрасль, это "пилить бюджет". Никаких инвестиций и сплошной профит.
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:29
поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу и выдать за слесаря, интересно что они будут конфисковывть если сервера в облаке с доступом со смартфона?
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:35
Скажите наркотикам НЕТ Можно еще под мостами офисы открывать, а программистов под бомжей маскировать Первый раз помылся - штраф, второй выгнали с работы
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:23
как это не смешно, но в какой-то степени так и есть, на занюханом закрытом заводе где бегают рабочие в робах, где-то сидят программеры и работают на компании входящие в топ мирового рынка
Снаружи занюханное здание, а заходишь - вполне современный и комфортный айти офис.
Не знаю как сейчас, а раньше такое весьма часто можно было встретить. Знаю даже лидеров, которые сейчас сидят бизнесцентрах, но начинали именно с таких занюханных заводов.
К сожалению комфорт в таких конторах после переезда в бизнесцентры катастрофически упал. Сложно сказать что тому виной, толи большие расходы на бизнесцентр, толи какие-то другие расходы... Всё течет, все меняется.
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