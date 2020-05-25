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Які сфери бізнесу в Україні
найприбутковіші для...

Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33

Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.

Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33

IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:19

  KULANDALE написав:IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!


так это не украинские сферы, человек же за границей работает
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:08

  KULANDALE написав:IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!

Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:27

Re: Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...

Самая прибыльная отрасль, это "пилить бюджет". Никаких инвестиций и сплошной профит.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:29

  ssnet написав:
  KULANDALE написав:IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!

Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование :mrgreen:
поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу и выдать за слесаря, интересно что они будут конфисковывть если сервера в облаке с доступом со смартфона?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02

  vitaliian написав:..поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу ..

спасибо, поржал. :) Бедные владельцы бизнес-центров, класса "А" и "Б" и не знали, что так можно!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:35

  vitaliian написав:
  ssnet написав:Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование
поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу и выдать за слесаря, интересно что они будут конфисковывть если сервера в облаке с доступом со смартфона?

Скажите наркотикам НЕТ :mrgreen: Можно еще под мостами офисы открывать, а программистов под бомжей маскировать :mrgreen: Первый раз помылся - штраф, второй выгнали с работы :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:23

  vitaliian написав:
  ssnet написав:Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование :mrgreen:
поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу и выдать за слесаря, интересно что они будут конфисковывть если сервера в облаке с доступом со смартфона?


как это не смешно, но в какой-то степени так и есть, на занюханом закрытом заводе где бегают рабочие в робах, где-то сидят программеры и работают на компании входящие в топ мирового рынка :D
Снаружи занюханное здание, а заходишь - вполне современный и комфортный айти офис.

Не знаю как сейчас, а раньше такое весьма часто можно было встретить. Знаю даже лидеров, которые сейчас сидят бизнесцентрах, но начинали именно с таких занюханных заводов.

К сожалению комфорт в таких конторах после переезда в бизнесцентры катастрофически упал. Сложно сказать что тому виной, толи большие расходы на бизнесцентр, толи какие-то другие расходы... Всё течет, все меняется.
Амвросий
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