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Стало відомо, скільки втратила
Україна через карантин

Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51

Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин

Пропонуємо до обговорення:
Запроваджений через поширення коронавірусу карантин коштував Україні $53,5 млрд. У разі, якби Україна не запроваджувала карантину, то втрати економіки становили б $54 млрд.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51

Карантин нам коштував 53,5 а якщо б не запроваджували то 54.
А скільки він коштував українським родинам які втратили роботу тичасово, або повністю.
*** цей ваш карантин.
pogorelets
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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