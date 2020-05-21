Запроваджений через поширення коронавірусу карантин коштував Україні $53,5 млрд. У разі, якби Україна не запроваджувала карантину, то втрати економіки становили б $54 млрд.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51
Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51
Карантин нам коштував 53,5 а якщо б не запроваджували то 54.
А скільки він коштував українським родинам які втратили роботу тичасово, або повністю.
*** цей ваш карантин.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:41
Re: Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин
Что за бред я сейчас прочитал?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:13
А уже есть вакцина , или все переболели?
Потери ограничатся 53.5млрд.долл.?
Вопросов к властям больше чем ответов!
И уж точно что жизнь не станет преждней!
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:21
Бредятина, а почему не считали сколько заработала Украина, продолжайте карантин до августа и весь запас НБУ превратиться в пепел. с*** одни убытки подщитуют, никогда не писали Украина заработала за месяц столько то.
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