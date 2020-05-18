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Завершення будівництва проекту "Стіна" планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Держприкордонслужба направила до центральних органів виконавчої влади проект розпорядження Кабміну про внесення змін до плану заходів проекту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ в 2025 році. Загальна вартість проекту складе 4,1 млрд гривень.
Дивися повний текст Завершення будівництва проекту \"Стіна\" планують перенести на 2025 рік
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:03
Какой прекрасный клондайк для распила бюджетных средств.
Помнится по изначальному плану "стена" должна была быть готова к 2018 году, потом перенесли завершение работ на 2021 год. Теперь уже на 2025.
Я так понимаю что будут "строить" вечно...
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Shram
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:05
Для этого и Сеню достали из загашника?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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