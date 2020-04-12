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Словенія виділить громадянам
по 200 євро для відпочинку...

Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:09

Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Словенії запланувала видати ваучери громадянам, які вони зможуть використовувати для відпочинку всередині країни.

Дивися повний текст Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку всередині країни.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:09

Украина обязана открыть международные в перевозки.народ устал. А чиновники, то катаются по отдыхаем то стреляются.
dunsamalita
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