Влада Словенії запланувала видати ваучери громадянам, які вони зможуть використовувати для відпочинку всередині країни.
Дивися повний текст Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку всередині країни.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:09
Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Словенія виділить громадянам по 200 євро для відпочинку всередині країни.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:09
Украина обязана открыть международные в перевозки.народ устал. А чиновники, то катаются по отдыхаем то стреляются.
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