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Прибуток виробника iPhone
впала на 90% за підсумками...

Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками...
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11

Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками...

Пропонуємо до обговорення:
Тайванська Foxconn, яка є найбільшим постачальником iPhone, відзвітувала про падіння прибутку на 90% за підсумками першого кварталу 2020 року.

Дивися повний текст Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками кварталу.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11

Прибуток впала, прибуток скоротилася. Моя твоя не розуміти.
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