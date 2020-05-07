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Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Тайванська Foxconn, яка є найбільшим постачальником iPhone, відзвітувала про падіння прибутку на 90% за підсумками першого кварталу 2020 року.
Дивися повний текст Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками кварталу
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11
Прибуток впала, прибуток скоротилася. Моя твоя не розуміти.
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