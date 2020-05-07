Тайванська Foxconn, яка є найбільшим постачальником iPhone, відзвітувала про падіння прибутку на 90% за підсумками першого кварталу 2020 року.
Дивися повний текст Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками кварталу.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11
Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками...
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Дивися повний текст Прибуток виробника iPhone впала на 90% за підсумками кварталу.
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