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Представлено акумулятор, за допомогою якого...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honeycomb Energy офіційно представила свої акумуляторні батареї нового покоління. З одним з них електромобілі зможуть проїжджати до 880 км на одному заряді.
Дивися повний текст Представлено акумулятор, за допомогою якого електромобілі зможуть проїжджати до 880 км на одному заряді
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R2
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:14
Цікаво, як порахували 15 років служби для щойно винайденого акумулятора?
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0mage0
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:04
0mage0, астрофізики розраховують відстані зірок і галактик на тисячі світлових років, а розрахунок у 15 років - це взагалі для дитини.)
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himikjus
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:40
0mage0 написав:
як порахували 15 років служби
1. Одной из характеристик любой батарейки - число циклов заряд-разряд. Очевидно, что ничего революционно-нового тут китайцы не предложили, поэтому это количество уже известно по опыту эксплуатации других батарей (близких по конструкции).
2. Раз батарея обеспечивает бОльший пробег, по сравнению с другими, то заряжать её надо реже. Средне-суточный пробег тоже статистики вывели - отсюда и время эксплуатации посчитали.
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Radon
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