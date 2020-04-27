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Представлено акумулятор,
за допомогою якого...

Представлено акумулятор, за допомогою якого...
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:14

Представлено акумулятор, за допомогою якого...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honeycomb Energy офіційно представила свої акумуляторні батареї нового покоління. З одним з них електромобілі зможуть проїжджати до 880 км на одному заряді.

Дивися повний текст Представлено акумулятор, за допомогою якого електромобілі зможуть проїжджати до 880 км на одному заряді.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:14

Цікаво, як порахували 15 років служби для щойно винайденого акумулятора?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:56

тесты есть. На опытном образце. Емкость при этом может быть в разы меньше, таким образом рассчитывают количество зарядок-разрядок.
hottabich111
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:04

0mage0, астрофізики розраховують відстані зірок і галактик на тисячі світлових років, а розрахунок у 15 років - це взагалі для дитини.)
himikjus
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:40

Re: Представлено акумулятор, за допомогою якого...

  0mage0 написав:як порахували 15 років служби

1. Одной из характеристик любой батарейки - число циклов заряд-разряд. Очевидно, что ничего революционно-нового тут китайцы не предложили, поэтому это количество уже известно по опыту эксплуатации других батарей (близких по конструкции).
2. Раз батарея обеспечивает бОльший пробег, по сравнению с другими, то заряжать её надо реже. Средне-суточный пробег тоже статистики вывели - отсюда и время эксплуатации посчитали.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:47

что то эта компания не гуглится.... наверное от фонаря новость придумали
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:15

Все прекрасно ищется, просто уметь искать нужно:

Honeycomb Energy - принадлежит Baoding Ruimao. Зарегистрирована 12 февраля 2018 года компанией GWM и имеет сферу деятельности R&D в области аккумуляторов энергии. До 2019 года входила в Great Wall Holdings и была продана за 790 миллионов юаней (120 млн.долларов).
Востаннє редагувалось EKO в Пон 25 тра, 2020 03:27, всього редагувалось 3 разів.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:17

  Унуноктий написав:что то эта компания не гуглится.... наверное от фонаря новость придумали

  Унуноктий написав:что то эта компания не гуглится.... наверное от фонаря новость придумали
Востаннє редагувалось EKO в Пон 25 тра, 2020 03:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:18

  Унуноктий написав:что то эта компания не гуглится.... наверное от фонаря новость придумали
Востаннє редагувалось EKO в Пон 25 тра, 2020 03:25, всього редагувалось 1 раз.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:19

  Унуноктий написав:что то эта компания не гуглится.... наверное от фонаря новость придумали

форумные глюки
Востаннє редагувалось EKO в Пон 25 тра, 2020 03:26, всього редагувалось 1 раз.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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