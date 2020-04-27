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Представлено акумулятор,
за допомогою якого...

Представлено акумулятор, за допомогою якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:23

от фонаря
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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